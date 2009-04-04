Віце-президент Європарламенту: ВР вже розпускали - не допомогло

Віце-президент Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ вважає, що дострокові перевибори Верховної Ради України не вирішать проблему української політики.

Про це він заявив учора в Києві на зустрічі зі студентами Київського університету імені Т.Шевченка, повідомляє прес-служба Соціалістичної партії України.

«Конституція може бути гарною або поганою, але її норми необхідно виконувати всім гілкам влади. Справа не в якості Основного Закону, а в готовності політиків шукати компроміси в цій сфері», - сказав європарламентарій, коментуючи конституційні ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

На його думку, основна проблема України не в «недосконалості» Конституції, а в нездатності політиків домовитись. М.СІВЕЦЬ навів як приклад розпуск Президентом Верховної Ради в 2007-му році: «Два роки тому було розпущено парламент, але це не допомогло вирішити основну проблему - відносин між гілками влади, їх консолідованої роботи, проблему єдиної роботи уряду і коаліції Верховної Ради».

Як відзначив М.СІВЕЦЬ, сьогодні знову ведуться розмови про можливість дострокового припинення повноважень парламенту 6 скликання. Він висловив переконання, що це знову ж не вирішує ключової проблеми української політики - нездатності лідерів домовитися, навіть заради порятунку країни від наслідків економічної кризи.

Віце-президент Європарламенту наголосив, що європейський підхід зовсім інший: представницький орган має відпрацювати визначений за Конституцією термін, відпрацювати за будь-яку ціну - щоб не дискредитувати парламентаризм в очах суспільства, не знижувати градус довіри виборців до своїх представників.