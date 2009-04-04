Луценко знайшов у власників "Інтера" підробні документи на телеканал

Міністерство внутрішніх справ наступного тижня проситиме Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу за фактом підробки документів на право власності акцій “Інтера”, переданих від колишнього головного акціонера телеканалу Ігоря Плужникова іншим особам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«МВС вже наступного тижня подасть до Генпрокуратури прохання порушити кримінальну справу по факту підробки, в ході якої буде встановлено, хто, з якою метою підробив цей офіційний документ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що ще в 2005 році Державний департамент боротьби з економічною злочинністю МВС України порушив кримінальну справу, пов’язану з низкою операцій з акціями деяких українських та закордонних компаній. Однією з цих операцій був перехід права власності на телеканал «Інтер» «від на той момент ще живого пана Плужникова до інших нових власників». «Тоді ж була замовлена експертиза, і експерт встановив, що нотаріально завірена копія довіреності від імені пана Плужникова в частині його підпису та написання його прізвища є фальсифікованою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, головний акціонер, співзасновник телеканалу «Інтер» Ігор Плужников помер 22 червня 2005 року в Німеччині від гострого інфекційного гепатиту.

За офіційною інформацією, І.Плужников володів 71% акцій телеканалу «Інтер». Незабаром 61% був проданий вдовою І.Плужникова Світланою компанії Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Згідно з розслідуванням деяких ЗМІ, угода про продаж каналу відбулась 19 квітня 2005 року, а активні дії із зміни власності «Інтера» збіглись із раптовою хворобою і смертю І.Плужникова. Політики, зокрема Володимир СІВКОВИЧ (Партія регіонів), звертались до СБУ та Генпрокуратури з вимогою розслідувати обставини смерті І.Плужникова, пов’язуючи його смерть із начебто невдалою угодою з продажу контрольного пакету акцій «Інтера».