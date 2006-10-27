”Фокус” визначив найвпливовішу жінку України

Лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО за результатами рейтингу тижневика «Фокус» визнано найвпливовішою жінкою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив головний редактор «Фокусу» Вахтанг КІПІАНІ.

За його словами, журнал вирішив скласти рейтинг ста найбільш впливових жінок України. Рейтинг було складено шляхом експертного опитування.

В.КІПІАНІ розповів, що спочатку редакція «Фокусу» склала список претенденток із 125 прізвищ. За його словами, основними критеріями відбору були участь у прийнятті важливих державних рішень, керівництво великим бізнесом та громадськими організаціями, активна соціальна діяльність та відомість у суспільстві. Після цього місця в рейтингу визначили 31 авторитетний український експерт, яких відібрала редакція «Фокусу». До складу експертної комісії увійшли відомі політики, бізнесмени та громадські діячі.

На другому місці після Ю.ТИМОШЕНКО йде лідер парламентської фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, третє місце посіла голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК. Далі місця розподілилися таким чином: четверте – голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, п’яте – заступник головного редактора тижневика «Дзеркало тижня» Юлія МОСТОВА, шосте – Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, сьоме – народний депутат України з фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, восьме – дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, дев’яте – народна артистка України Софія РОТАРУ і десяте – заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році Ю.ТИМОШЕНКО одержала звання Особистість року-2005 за версією тижневика «Кореспондент».