Політолог: інтереси Януковича і Ющенка збігаються

Позачергові парламентські вибори можуть відбутися 25 жовтня за умови зацікавленості в їх проведенні Блоку Юлії Тимошенко.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

«25 жовтня, в принципі, можуть бути проведені позачергові парламентські вибори, якщо якийсь інтерес у цих виборах матиме Блок Юлії Тимошенко. Я вважаю, що такий інтерес знайти можна. Але докладніше про це я поки що не хочу говорити», - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

На його думку, зараз інтереси лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента України Віктора ЮЩЕНКА в одночасному проведенні парламентських і президентських виборів співпадають.

«Партія регіонів хоче провести парламентські вибори якомога раніше, щоб зменшити шанси ТИМОШЕНКО – вони вважають, що ТИМОШЕНКО на посаді прем`єра легше боротиметься за президентський пост. Але це непереконлива логіка. Для ЮЩЕНКА парламентські вибори під час його президентства принципово важливі, оскільки це дає шанс привести своїх союзників до нового парламенту», – пояснив політолог.

На його думку, виборчий блок В.ЮЩЕНКА може подолати трипроцентний бар`єр, оскільки, незважаючи на низький персональний рейтинг, у нього існує адміністративний ресурс. Крім того, вважає М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ, на В.ЮЩЕНКА все ще орієнтується значна частина чиновників.

«Незважаючи на свій низький рейтинг, блок ЮЩЕНКА може одержати 5-6%, але це лише в тому разі, якщо вибори проводитимуться, поки він - Президент. Після президентських виборів з великою вірогідністю все одно були б позачергові парламентські вибори, але тоді у ЮЩЕНКА не було б жодних шансів. Тому інтерес ЮЩЕНКА теж зрозумілий. Але і те, що його стимулював БАЛОГА – це теж природно, оскільки він якраз і буде в тому виборчому списку Блоку ЮЩЕНКА – він, ПУКШИН, КАРАСЬОВ та інші вірні люди, які більше за жодних обставин не потраплять до парламенту. Таким чином, це дозволить їм зберегтися в політиці і одержати депутатську недоторканність», - вважає політолог.

«Зараз вся діяльність Президента і опозиції зорієнтована на те, щоб не дати працювати уряду, то тоді є сенс сідати і домовлятися про чергові вибори, зокрема парламентські та президентські. Інша справа, що часу залишається мало і дуже складно знайти юридичні підстави для того, щоб провести раніше і президентські, і парламентські вибори», - вважає М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

На його думку, вірогідність проведення президентських виборів 25 жовтня є дуже високою.

«По-перше, Президент може відмовитися оскаржувати в Конституційному Суді постанову парламенту, а, по-друге, рішення Конституційного Суду може бути як завжди за принципом «і нашим, і вашим». І підстави для цього є: у діючій Конституції, на яку посилаються прихильники проведення січневих виборів, є нюанс, який неоднозначно визначає термін виборів. З одного боку, норма вимагає дотримання п`ятирічного терміну перебування у влади, а з іншого боку, автоматично веде до того, що Президент буде на цій посаді як мінімум 5 років і 2-3 місяці. Суперечність, яку теж так просто не вирішиш», - пояснив він.

На думку політолога, якщо В.ЮЩЕНКО направить до КС відповідне подання, рішення суду може мати двозначне тлумачення. «Тому шансів на те, що буде переглянуто дату виборів, менш ніж 50 відсотків», - вважає М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.