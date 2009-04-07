Круглий стіл «Політична криза в Україні: причини, реалії, шляхи виходу»
8 квітня (середа) 2009 року об 11.00 в приміщенні Київського інституту проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл
«Політична криза в Україні: причини, реалії, шляхи виходу»,
на якому також буде оголошено про створення організації «Федерація молодих політологів України» за участю молодих політологів з різних регіонів України.
Питання для обговорення:
1. Причини політичної кризи в Україні, стан справ у регіонах.
2. Шляхи виходу з кризи на регіональному та всеукраїнському рівнях.
В круглому столі візьмуть участь:
Бондаренко Костянтин, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна;
Головко Володимир, студент Харківського національного університету ім. В.Каразіна;
Жовнерик Дмитро, студент Чорноморського державного університету ім. П. Могили;
Касап Євген, студент Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка та інші.
Контакт для ЗМІ: Олена Дяченко, 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.