8 квітня (середа) 2009 року об 11.00 в приміщенні Київського інституту проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл

«Політична криза в Україні: причини, реалії, шляхи виходу»,

на якому також буде оголошено про створення організації «Федерація молодих політологів України» за участю молодих політологів з різних регіонів України.

Питання для обговорення:

1. Причини політичної кризи в Україні, стан справ у регіонах.

2. Шляхи виходу з кризи на регіональному та всеукраїнському рівнях.

В круглому столі візьмуть участь:

Бондаренко Костянтин, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна;

Головко Володимир, студент Харківського національного університету ім. В.Каразіна;

Жовнерик Дмитро, студент Чорноморського державного університету ім. П. Могили;

Касап Євген, студент Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка та інші.

Контакт для ЗМІ: Олена Дяченко, 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.