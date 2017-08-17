Що стоїть за скороченням військового бюджету Росії

Бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна скоротити військовий бюджет РФ є прямим наслідком трирічних міжнародних санкцій проти Росії, які, в тому числі, були спрямовані проти військово-промислового комплексу цієї країни. Тим більше, враховуючи, що за останній період на світових ринках суттєво впали ціни на енергоресурси, які є основним джерелом доходів для економіки Російської Федерації, у Росії немає іншого шляху, окрім як скорочувати військовий бюджет, щоб підтримувати фінансування соціальних статей бюджету.

Так, за ці три роки в Росії повністю вичерпаний один із двох її резервних фондів, і зараз вона вже використовує гроші другого фонду — «Фонду національного добробуту». Це говорить про те, що в Росії фінансова ситуація стає все складнішою і складнішою, в тому числі наростають й бюджетні проблеми. Саме через ці проблеми росіяни змушені урізати військові статті витрат, аби підтримувати фінансування інших.

в Росії військовий бюджет приблизно на 40-50% під грифом «таємно»

Втім, слід зазначити, що в Росії військовий бюджет приблизно на 40-50% під грифом «таємно», тому дізнатися реальні обсяги фінансування оборони в Росії досить важко. Проте зараз говориться, що скорочення буде на 2,7-2,8% ВВП. У даному випадку йдеться про відкриту, легальну частину фінансування війська. Засекречена частина, в свою чергу, так і залишається закритою. Тому складно робити висновок про те, як це скорочення позначиться на обороноздатності РФ у цілому.

Враховуючи «майстерність російської пропаганди, в Росії будь-який факт може подаватися як позитивне рішення, а керівництво Кремля — як наймудріші правителі. А дане рішення Кремля російська пропаганда буде подавати як готовність Росії до мирного врегулювання будь-яких конфліктів, як крок назустріч західному світу у відповідь на те, що Захід нарощує фінансування оборони і в рамках НАТО, і оборонні бюджети окремих країн. Російські ЗМІ будуть подавати цю інформацію так, що, на відміну від ненависного їм Заходу, Росія скорочує витрати на армію та більше піклується про громадян РФ.

Складно спрогнозувати, чи стане скорочення оборонних бюджетів у Росії тенденцією. Адже поки що не зрозуміла позиція щодо тих конфліктів та війн, в яких бере участь Російська Федерація: чи то вона збирається рухатися шляхом ескалації, чи то поступово згортатиме свою агресію в Україні та Сирії. Саме від цих планів та намірів залежатиме динаміка фінансування російської армії.

Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України