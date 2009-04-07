Рішення ВР про вибори Президента 25 жовтня набуло чинності

Постанова Верховної Ради України про призначення чергових виборів Президента на неділю, 25 жовтня, набула чинності.

Зокрема, відповідну постанову сьогодні опубліковано в газеті "Урядовий кур`єр". Ще раніше, 4 квітня, цей документ опублікувало видання “Голос України”.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

Відповідну постанову підтримав 401 народний депутат із 422, зареєстрованих у сесійному залі. Зокрема, «за» проголосували 174 депутати від Партії регіонів, 155 – від БЮТ, 26 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина.