Колесніков оцінив вірогідність створення коаліції «ПРіБЮТ»

Народний депутат України від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ допускає створення коаліції між фракціями ПР та Блоку Юлії Тимошенко й оцінює ймовірність формування такого союзу як 50 на 50. Про це він заявив у коментарі газеті «Сегодня».

«Я прихильник якнайскорішого виходу України із кризи, - зазначає «регіонал». – І якщо для цього потрібно буде створити коаліцію із БЮТ, то я за таку коаліцію». Парламентарій впевнений, що створення широкої коаліції у зазначеному форматі зробить дострокові вибори Верховної Ради України непотрібними.

"Вірогідність її створення я оцінюю як 50 на 50. Якщо ПРіБЮТ відбудеться, це зробить непотрібними дострокові парламентські вибори. Якщо ні, треба проводити подвійні вибори і раніше 25 жовтня".

В той же час, офіційно ПР підтримує Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо проведення одночасних парламентських і президентських виборів.

Як пише "Сегодня", «ЛЬОВОЧКІН - близький соратник лідера ПР, якого пов’язують із власником "РосУкрЕнерго" ФІРТАШЕМ, переконав ЯНУКОВИЧА, що він може отримати все, бо переможе одночасно на парламентських та президентських виборах».