ЦВК розпочала підготовку до президентських виборів

Центральна виборча комісія розпочала підготовку до проведення виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції з приводу передачі ОБСЄ Центрвиборчкому комп’ютерної техніки для органів державного реєстру України заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

«ЦВК уже розпочала підготовчі заходи до підготовки і проведення виборчого процесу, який розпочнеться 27 червня цього року», - сказала вона.

За словами Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, є нагальним питання прийняття змін до закону про вибори Президента України та змін до держбюджету на 2009 рік щодо доповнення недостатнього фінансування на підготовку і проведення виборів.

Вона також зазначила, що ЦВК однозначно сприйняла постанову Верховної Ради про призначненя виборів Президента на 25 жовтня, яка набрала чинності.

«ЦВК сприймає цю дату, яка встановлена парламентом, як константу і виходить з того, що така дата на цей момент є поки що однозначною”, - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

У свою чергу, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА зазначив, що постанова парламенту підлягає виконанню. «У тому разі, якщо вона буде у встановленому порядку поставлена під сумнів, а саме - у Конституційному Суді, якщо буде рішення Конституційного Суду, постануть інші правові наслідки. На сьогодні ми живемо в одних правових реаліях, і з цього треба виходити», - сказав він.