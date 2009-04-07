Українці не хочуть віддавати парламенту право вибирати Президента

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що ідеальні зміни до Конституції України мають відповідати традиціям політико-правових засад та підтримуватися суспільством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського педагогічного університету ім. М.Драгоманова та представлення своєї книги «Український романтик Микола Гоголь».

Оцінюючи хід політичної дискусії щодо необхідності внесення змін до Контситуції та оновлення політичних еліт, М.ТОМЕНКО наголосив, що «можна змінювати будь-що, крім усталених традицій».

Зокрема, сказав заступник голови Верховної Ради, зараз обговорюються дві ініціативи, які не відповідають політично-правовим традиціям та очікуванням громадян. Він пояснив, що це непрямі вибори Президента та формування двопалатного парламенту.

М.ТОМЕНКО зауважив, що, за даними соцопитування, проведеного з 27 березня по 2 квітня «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики, 91,4% українців переконані, що в Україні мають відбуватися виключно прямі вибори глави держави, при цьому вибори Президента у парламенті підтримують лище 3,9%. Що стосується двопалатного парламенту, то проти цієї ідеї виступають 49,6% респондентів, тоді як її прихильників – 17,8%.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, серед необхідних змін, які мають бути введені якнайшвидше, – удосконалення виборчої системи, зокрема формування відкритих партійних списків.

«Якщо нинішня політична еліта має сміливість, то вона має пройти випробування підтримкою громадян. Верховна Рада повинна піти на зміну виборочої системи», - сказав заступник голови ВР.

При цьому він додав, що згідно з результатами соцопитування, 32% респондентів вважають за необхідне, аби депутати обиралися за мажоритарною системою, 29% - пропорційною з відкритими списками. При цьому прихильників нинішньої виборчої системи лише 11%.