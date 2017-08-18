Порошенко призначив постійним представником президента у Криму Бабіна замість Попович

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Бориса Бабіна постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим.

Як йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, раніше з цієї посади була звільнена Наталія Попович.

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Президент зазначив, що після зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим доручив уважно проаналізувати діяльність постійного представництва президента в Криму.

«На жаль, факти, які передавали мені громадські активісти, представники Меджлісу, значною мірою були підтверджені. Це дало підстави прийняти рішення щодо необхідних кадрових дій», - зазначив глава держави.

Порошенко підкреслив, що Борис Бабін має великий досвід і професійний юридичний фах, зокрема із міжнародного права. За словами глави держави, він проявив себе з найкращої сторони під час роботи в Міністерстві юстиції в правозахисній сфері, в тому числі у співпраці з Європейським судом з прав людини і в питанні захисту прав переселенців.

«Разом з тим вважаю, що в структурі постійного представництва президента України в Автономній республіці Крим має бути окрема посада з відповідним статусом, щоб питання захисту прав кримськотатарського народу залишалося його першим пріоритетом. Тому доручив підготувати зміни до указу, яким затверджується положення про представництво президента в Криму, де ми покладаємо ці обов’язки на першого заступника», - підкреслив глава держави.

Порошенко підписав розпорядження про призначення Ізета Гданова на посаду першого заступника постійного представника президента України в Криму.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував президенту за реакцію на звернення громадськості до глави держави щодо діяльності представництва президента в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляв УНІАН, із 10 липня в Херсоні активісти громадянської ініціативи "Громадська рада з питань Криму" проводили безстрокову акцію з вимогою звільнити Попович із посади представника президента в Криму. Активісти звинувачували її в бездіяльності та закликали Порошенка звільнити Попович і оголосити відкритий конкурс на посаду представника президента в Криму.

Водночас Представництво президента України в Криму, яке знаходиться в Херсоні, звинуватило учасників громадянської ініціативи "Громадська рада з питань Криму" в навмисній дестабілізації роботи державної установи.