МЗС висловлює протест через нову хвилю політичних репресій в окупованому РФ Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест через нову хвилю політичних репресій в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться у заяві на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

"Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест та обурення у зв’язку з черговою хвилею політичних репресій та порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України", - заявили дипломати.

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Зокрема, сказано, що "російська окупаційна влада продовжує дискримінацію за національною та релігійною ознаками в окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, переслідуючи етнічних українців і кримських татар".

За даними МЗС, за останній місяць було винесено як мінімум 5 політично вмотивованих вироків, пов’язаних з позбавленням волі, 7 осіб було заарештовано або оштрафовано. Лише за минулий тиждень відбулося щонайменше 3 обшуки у будинках кримських татар.

"Апробовані практикою НКВС цинічні масові обшуки, а також серія затримань тих, хто виступив на підтримку заарештованого за пікет 76-річного Сервера Караметова, є свідченням продовження зухвалого наступу кремлівського режиму проти всіх незгодних з окупацією", - наголошують дипломати.

При цьому сказано, що незважаючи на численні заклики України й міжнародного співтовариства з вимогою негайно звільнити всіх незаконно утримуваних і засуджених українців, російське керівництво продовжує ганебну практику використання громадян України як заручників своєї агресивної політики проти нашої держави, висуваючи їм сфабриковані обвинувачення.

"Висловлюємо глибоку стурбованість у зв’язку з погіршенням стану здоров’я незаконно засудженого на території Росії громадянина України Руслана Зейтуллаєва, який 27 липня 2017 року на знак протесту проти російського правового свавілля розпочав чергове голодування у зв’язку з його безпідставним засудженням до 15 років позбавлення волі. Вимагаємо від російської сторони невідкладно дозволити обстеження Руслана Зейтуллаєва українськими лікарями", - заявили в МЗС.

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"Україна вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня російські поліцейські затримали 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму в окупованому Сімферополі.

Активіст вимагав під будівлею суду, де відбувається засідання стосовно Ахтема Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого. Караметов тримав плакат із написом: "Путін і (Аксьонов), наші діти (Ахтем Чийгоз) не терорист! Досить звинувачувати кримських татар".

Стосовно Караметова склали два адміністративних протоколи - за «порушення порядку проведення поодиноких пікетів» і за «опір співробітникам поліції».

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя засудив Караметова до штрафу в 10 тис. рублів і 10 діб адміністративного арешту.

11 серпня 2017 року у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму відбувся розгляд апеляційної скарги Караметова. Рішення попередньої судової інстанції залишили в силі.

Сьогодні, 14 серпня, в Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на поодинокий пікет на підтримку арештованого Сервера Караметова з плакатами: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти", один із них був затриманий. Пізніше стало відомо, що в Сімферополі затримали і відвезли до Залізничного райвідділу поліції ще не менш як чотирьох людей, що вийшли на поодинокі пікети на підтримку Караметова: Ярікула Давлатова, Олександра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова і Селіма Тейфукова.

За інформацією адвоката Заїра Смедляєва, було затримано 8 активістів, серед них правозахисниця Лілі Гемеджі.