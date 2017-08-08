Чубаров відреагував на скандальні заяви німецьких політиків "спочатку Донбас, потім - Крим"

Глава Меджлісу кримських татар, народний депутат України Рефат Чубаров вважає недопустимим відкладати на потім питання повернення Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції сьогодні в Києві.

Він наголосив, що українські чиновники мали б заявити, що Крим - не просто територія, що це батьківщина корінного народу.

«Що якщо ми зараз залишимо, як ви говорите, на далеку перспективу, то Росія зробить все, щоб знищити цей корінний народ», - сказав Чубаров у відповідь на висловлювання німецьких політиків, що питання повернення Криму під суверенітет України треба вирішувати після вирішення проблеми Донбасу.

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Глава Меджлісу наголосив, що українська держава не може дозволити, щоб корінні народи знищувались на його території.

«І тому Крим, як і територія, не контрольована нами в східній Україні - Крим і Донбас - мають бути в одному ряду, і ми маємо одночасно розглядати ці питання», - додав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер зазначив, що Європі слід тимчасово відмовитися від спроб домогтися вирішення питання про статус Криму і спробувати поліпшити відносини з Москвою.

У свою чергу координатор політики ФРН щодо Росії Гернот Ерлер, коментуючи заяви Лінднера, погодився, що спочатку необхідно покласти край кровопролиттю на Донбасі, а потім порушувати питання про Крим.