Чубаров відреагував на скандальні заяви німецьких політиків "спочатку Донбас, потім - Крим"
Питання Криму і Донбасу необхідно розглядати одночасно, наголосив Чубаров.
Глава Меджлісу кримських татар, народний депутат України Рефат Чубаров вважає недопустимим відкладати на потім питання повернення Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції сьогодні в Києві.
Він наголосив, що українські чиновники мали б заявити, що Крим - не просто територія, що це батьківщина корінного народу.
«Що якщо ми зараз залишимо, як ви говорите, на далеку перспективу, то Росія зробить все, щоб знищити цей корінний народ», - сказав Чубаров у відповідь на висловлювання німецьких політиків, що питання повернення Криму під суверенітет України треба вирішувати після вирішення проблеми Донбасу.
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Глава Меджлісу наголосив, що українська держава не може дозволити, щоб корінні народи знищувались на його території.
«І тому Крим, як і територія, не контрольована нами в східній Україні - Крим і Донбас - мають бути в одному ряду, і ми маємо одночасно розглядати ці питання», - додав Чубаров.
Як повідомляв УНІАН, 6 серпня лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер зазначив, що Європі слід тимчасово відмовитися від спроб домогтися вирішення питання про статус Криму і спробувати поліпшити відносини з Москвою.
У свою чергу координатор політики ФРН щодо Росії Гернот Ерлер, коментуючи заяви Лінднера, погодився, що спочатку необхідно покласти край кровопролиттю на Донбасі, а потім порушувати питання про Крим.