Гривня на міжбанку відіграла у долара 10 копійок

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1330/8,1945, до 11:00 рівні знизилися до 8,1215/8,1540, до 12:00 скотилися до діапазону 8,0200/8,0850. До закриття звузився спред до 8,0300/8,0700 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок із інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2420/0,2450, до 11:00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2420/0,2440, до 12:00 знизилися - 0,2390/0,2415. До закриття торгів котирування становили 0,2383/0,2403.

На російському валютному ринку курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,6100 (+0,4400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівнів 1,3363/65, до закриття рівні знизилися до відмітки 1,3260/62. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8659/ 10,9541, до 11:00 ціни знизилися до таких значень - 10,8506/10,9000, а до 12:00 пішли вниз 10,7149/10,8078. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівнів 10,7417/10,7944.