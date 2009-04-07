Землетрус в Італії: кількість загиблих досягла 207-ми людей

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Італії досягла 207-ми людей. 17 з них ще не опізнані. Про це заявив прем`єр-міністр Сильвіо Берлусконі. Він назвав успішною, швидкою і задовільною операцію з порятунку тих, хто опинився під завалами, і розповів про те, що врятувати вдалося 150 чоловік. Серед них 98-річна жінка, яка знаходилася під уламками свого будинку впродовж 30-ти годин.

Эхо Москвы