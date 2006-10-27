Статс-секретар російського МЗС задоволений переговорами про ЧФ

Статс-секретар-заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН задоволений підсумками третього засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільній з першим заступником міністра закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ прес-конференції за підсумками засідання він зазначив, що сторони досягли певного результату, а саме сформулювали свої позиції як мінімум по 25 проблемах, нехай навіть більша половина з них не співпадає одна з одною. “Важливо прояснити ситуацію, зрозуміти, як йти, і привити роботі командний дух”, - сказав він.

На його думку, сторонам це „вдається і цілком відповідає новому ритму відносин між РФ і Україною”. За його словами, сторони постараються „привнести щось корисне, позитивне на стіл нашим керівникам, я маю на увазі і прем’єр-міністрів, і президентів, щоб відносини розвивалися у передбачуваному, дружньому руслі. Для цього у нас є усі можливості”.

Як відзначив Г.КАРАСІН, „сьогоднішні 10 годин роботи були не даремними, зустріч показала, що ми здатні через відкритий, чесний, інколи жорсткий діалог виходити на вирішення тих питань, які накопичилися за усі ці роки”. За його словами, „ці питання стосуються як практичних сторін перебування тут нашого ЧФ, так і, цілком зрозуміло, соціальних і юридичних проблем”. Він також повідомив, що за 11 місяців існування Підкомісії у новому складі було проведено більше 20 міжробочих груп і три пленарних засідання Підкомісії.

Перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО відзначив, що під час сьогоднішньої роботи сторони “змогли констатувати наявність певного прогресу з окремих питань”. За його інформацією, в другій половині дня обговорено питання, пов’язані з військово-політичними аспектами співробітництва, навігаційно-гідрографічним обладнанням тощо. „Мені приємно відзначити, що на цих переговорах був відвертий, конструктивний діалог, проблем залишається чимало, але принаймні ми знайшли дуже непогану атмосферу обговорення, і можемо констатувати, що з деяких питань намітилися певні позитивні тенденції”, - сказав він.