Яценюк хоче одночасно переобрати ВР і Президента

Народний депутат, лідер «Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні немає альтернативи проведенню одночасних виборів Президента і парламенту.

Про це він заявив під час відеомосту Київ-Вінниця, проведеного під час відкриття обласної організації «Фронту змін» у Вінниці, повідомили у прес-службі цієї організації.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, “лише тотальне перезавантаження влади є виходом з кризи - жодна антикризова програма не допоможе”. Він зазначив: “Саме тому я виступаю за проведення одночасних президентських та дострокових парламентських виборів»,

Водночас А.ЯЦЕНЮК наголосив, що одночасні президентські і дострокові парламентські вибори треба проводити тільки у спосіб, визначений Конституцією.