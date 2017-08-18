Грузія знову направила Україні запит на видачу Саакашвілі

17:02, 18 серпня 2017
Політика
312 0

У Головній прокуратурі Грузії обіцяють домагатися екстрадиції Саакашвілі від будь-якої країни, в якій він зупиниться.

Міхеіл Саакашвілі Михеил Саакашвили / фото УНЫАН

Прокуратура Грузії направила Україні чергову вимогу про екстрадицію колишнього президента країни, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеїла Саакашвілі, передає Грузія Online.

Читайте такожПрикордонники не збираються впускати Саакашвілі в Україну, а паспорт відберуть на кордоні"З питання Міхеїла Саакашвілі Головна прокуратура Грузії направила українській стороні правове звернення про його екстрадицію до Грузії. Прокуратури двох країн активно співпрацюють", - йдеться в заяві грузинського відомства.

Крім цього, міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявляла, що проти Саакашвілі порушено чотири кримінальних справи, і Тбілісі буде вимагати його видачі від будь-якої країни, де він вирішить зупинитися.

Заява Головної прокуратури Грузії з'явилася через два дні після того, як Саакашвілі, який перебуває в Польщі,оголосив про плани повернутися в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня президент Петро Порошенко видав указ, яким позбавив Саакашвілі  громадянства України. Сам політик у цей час перебував у США, пізніше він прибув до Польщі з українським паспортом, потім вирушив до Литви.

Міхеїл Саакашвілі пообіцяв, що повернеться в Україну 10 вересня. Політик висловив сподівання, що на кордоні біля пункту пропуску зберуться його прихильники.

У той же час, заступник генерального прокурора України Євген Єнін 11 серпня повідомив, що Саакашвілі зможуть пропустити тільки при наявності української візи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Позбавлення Саакашвілі українського громадянства
Теги: #Саакашвілі Грузію#Саакашвілі Литві#Саакашвілі громадянства україни