Грузія знову направила Україні запит на видачу Саакашвілі

Прокуратура Грузії направила Україні чергову вимогу про екстрадицію колишнього президента країни, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеїла Саакашвілі, передає Грузія Online.

Читайте такожПрикордонники не збираються впускати Саакашвілі в Україну, а паспорт відберуть на кордоні"З питання Міхеїла Саакашвілі Головна прокуратура Грузії направила українській стороні правове звернення про його екстрадицію до Грузії. Прокуратури двох країн активно співпрацюють", - йдеться в заяві грузинського відомства.

Крім цього, міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявляла, що проти Саакашвілі порушено чотири кримінальних справи, і Тбілісі буде вимагати його видачі від будь-якої країни, де він вирішить зупинитися.

Заява Головної прокуратури Грузії з'явилася через два дні після того, як Саакашвілі, який перебуває в Польщі,оголосив про плани повернутися в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня президент Петро Порошенко видав указ, яким позбавив Саакашвілі громадянства України. Сам політик у цей час перебував у США, пізніше він прибув до Польщі з українським паспортом, потім вирушив до Литви.

Міхеїл Саакашвілі пообіцяв, що повернеться в Україну 10 вересня. Політик висловив сподівання, що на кордоні біля пункту пропуску зберуться його прихильники.

У той же час, заступник генерального прокурора України Євген Єнін 11 серпня повідомив, що Саакашвілі зможуть пропустити тільки при наявності української візи.