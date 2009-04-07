Представники ПАРЄ застерігають від одночасних виборів в Україні

Представники ПАРЄ застерігають Україну від проведення парламентських і президентських виборів одночасно

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Проведення двох виборів без раніше розроблених належних законів не може відбуватися. Більше того, ми б могли застерегти стосовно цього (Україну)», - сказала вона.

За словами Р.ВОЛЬВЕНД, в ПАРЄ не вбачають юридичних підстав проводити ці вибори в один день, оскільки «це може призвести до більшого хаосу, ніж дати позитив».

Висловлюючи свою думку, Р.ВОЛЬВЕНД зауважила, що особисто вона наразі не може уявити такого перебігу подій. «І таких виборів не очікувала б Рада Європи», - додала вона.

Водночас, як зауважила представник ПАРЄ, з іншого боку можна передбачити, щоб парламентські вибори пройшли раніше, однак для цього потрібно, щоб українські законодавці більше попрацювали над законами, зокрема, що стосуються виборчого законодавства. В контексті цього Р.ВОЛЬВЕНД зауважила, що навряд чи можна до літа очікувати прийняття відповідного уніфіцированого закону.

Доповідач ПАРЄ також зауважила, що така робота з боку законодавців повинна відбуватися свідомо, без будь-якого тиску.

Відповідаючи на одне з питань, що стосувалося парламентських виборів, Р.ВОЛЬВЕНД сказала: «Ми вважаємо, що майбутні вибори мають грунтуватися на відкритих виборчих округах, відкритих списках і більш відкритому виборчому процесі». Тобто, пояснила вона, Україні необхідно зробити значно прозорішою інформацію про фінансування виборчого процесу, як з боку держави, так і з боку самих політичних сил, які беруть в ньому участь. Однак для цього, як зауважила Р.ВОЛЬВЕНД, ПАРЄ хотіло б побачити з боку України відповідне законодавство, яке б регламентувало фінансування виборів.