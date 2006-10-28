РНБО може взяти під контроль забезпечення України газом і нафтою

Рада національної безпеки та оборони України планує в грудні провести засідання, на якому обговорить питання забезпечення України газом і нафтою. Про це сказав секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" (№41, 28 жовтня-3 листопада 2006 року).

"У нас на контролі знаходиться указ Президента від грудня 2005 року з дуже низьким рівнем виконання. Тому я не виключаю, що в грудні цей указ, який передбачає ряд актуальних, але не виконаних рішень, дасть нам привід обговорити і його виконання, і обсяг основних проблем, пов`язаних із газозабезпеченням, нафтою та її переробкою", – сказав В.ГАЙДУК.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2005 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводив засідання РНБО "Про стан енергетичної безпеки України та основні принципи державної політики у сфері її забезпечення".