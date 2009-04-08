Бойко побачив, що грошей на виплату пенсій у Тимошенко немає

Народний депутат України від Партії Регіонів, голова Ради Федерації роботодавців Юрій БОЙКО заявляє, що уряд намагається перекласти проблеми з виплатою пенсій на опозицію.

Про це йдеться у заяві депутата, наданій УНІАН його прес-службою.

“Поширення у ЗМІ неправдивої інформації про стан справ у Фондах соціального страхування свідчить про те, що уряд не може забезпечити їх наповнення. Поява одночасно на сторінках кількох інтернет-видань нібито «викривальних» публікацій про начебто «приватизацію» членами Партії регіонів Пенсійного фонду, може означати лише одне: грошей для пенсіонерів у влади немає”, – йдеться у заяві.

У зв’язку з цим Ю.БОЙКО припускає, що найближчим часом слід очікувати масові затримки з виплатами пенсій. “Трапиться те, що не могло не трапитися в результаті катастрофічного падіння промислового виробництва і неспроможності уряду протистояти сповзанню вітчизняної економіки у кризову безодню. Тому у якості превентивних дій влади з’являється чергова «заказуха»”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Також депутат спростовує вплив Партії регіонів, яка є опозиційною політсилою, на Пенсійний фонд, “підконтрольний лише уряду”.

“Однак, коли платити пенсіонерам нічим – потрібен образ ворога, на якого слід перевести народний гнів. Тільки цього разу ошукати мільйони людей не вдасться. За невиплати пенсій і зарплат уряду доведеться відповідати. Як і за інфляцію, за валютні спекуляції, за масове зубожіння людей”, – зазначає прес-служба політика.