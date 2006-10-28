Мартиненко пропонує відмовитись від обрання голови ради НСНУ

Народний депутат України Микола МАРТИНЕНКО (член фракції «Наша Україна»), пропонує відмовитись від обрання голови ради партії “Народний союз “Наша Україна”. Про це М.МАРТИНЕНКО пише у своїй статті в тижневику "Дзеркало тижня" (№41, 28 жовтня-3 листопада 2006 року).

"А щодо голови ради «Нашої України». Оскільки почесний голова партії Віктор ЮЩЕНКО наповнив свій статус лідера реальним змістом, я пропоную дещо нестандартний крок – на даному етапі відмовитись від обрання голови ради. Вважаю, що в таких обставинах будь-який «посередник» між лідером і партією недоречний", – вважає М.МАРТИНЕНКО.

При цьому він відзначає, що "певним замінником голови ради партії в адміністративному сенсі повинна стати її президія, яка буде разом з тим представницьким і робочим органом оперативного управління і реагування. Для цього потрібно мінімізувати кількісний склад президії і формувати його за функціональними ознаками, наприклад: голова виконкому, відповідальний за організаційну роботу; представники базових регіонів, відповідальні за роботу з регіональними організаціями і фракціями в місцевих радах; представник парламентської фракції «Наша Україна», координатор роботи з фракцією. Відповідальний за координацію роботи з почесним головою партії і його секретаріатом".

"Будучи послідовним у прагненні реалізації висловлених ідей, одразу ж скажу: я проти висунення моєї кандидатури в оновлену президію. Сподіваюся, що й більшість членів нинішньої також стримає свої амбіції", – додав депутат.

Також М.МАРТИНЕНКО додав, що "на мою думку, партія просто зобов`язана стати ефективним виразником інтересів середнього класу – малого і середнього бізнесу, кваліфікованих робітників. Тобто тих людей, які були головною рушійною силою Майдану. Але чиї інтереси, на жаль, так і залишилися незахищеними і нереалізованими".