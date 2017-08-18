Глава Пентагону Меттіс приїде в Україну на День Незалежності

Секретар департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони) Джеймс Меттіс здійснить візит в Україну на День Незалежності, 24 серпня. Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

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Зокрема, сказано, що очільник американського оборонного відомства розпочне 19 серпня закордонні візити до країн Середнього Сходу та Європи з метою підтвердження незмінної відданості США стратегічному партнерству з країнами зазначених регіонів.

"Секретар завершить свою подорож у четвер, 24 серпня, своїм першим візитом на посаді секретаря оборони до Києва (Україна)", - наголошується у повідомленні.

Повідомляється, що в Україні Меттіс проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком та міністром оборони України Степаном Полтораком.

"Під час цих зустрічей секретар знову запевнить наших українських партнерів, що Сполучені Штати зберігають рішучу налаштованість досягненню цілі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також зміцненню стратегічного оборонного партнерства між нашими двома країнами", - наголошується у повідомленні. На шляху до України міністр оборони США відвідає Йорданію та Туреччину.