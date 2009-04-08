Ющенко каже, що з гривнею обійшлися несправедливо

До ослаблення гривні призвела неякісна політика політичних інституцій і уряду, заявляє Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час виїзної наради з питань підтримки будівельної галузі, що відбулася на будівництві житлового масиву «Осокорки північні», яке здійснює ХК «Київміськбуд», Президент зазначив: «Я як колишній банкір повинен сказати: так, як обійшлися з гривнею, обійшлися несправедливо. У неї не було вини перед ринком, щоб у такому розмірі, такими темпами наша грошова одиниця втратила свою вагу. Це несправедливий підхід і це неякісна політика щодо банківської системи, яку продемонстрували і політичні інституції, і уряд в останні місяці».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що за останні п`ять місяців з банківської системи «вийшло 90 млрд. грн. – це все, що було накопичене за 2008 рік».

«Я переконаний, що це була колосальна політична помилка, коли за останні чотири-п`ять місяців було організовано таке шельмування, переслідування, непродумані політичні оцінки, розгорнені в засобах масової інформації, національній банківській системі. Яка вина центрального банку, що ми не маємо дисциплінованої фінансової політики держави? Яка вина, що уряд не може контролювати інфляцію в країні?», - запитав він.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що банківська система відновить довіру населення до національної грошової одиниці.