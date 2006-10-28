Томенко: ...ми знайшли класного пацана, він буде вас очолювати

Томенко вважає „не дотриманням традицій внутрішньопартійної демократії” можливість обрання Яценюка лідером НСНУ

Чернівці. 28 жовтня. УНІАН. Один із лідерів Блоку Юлії Тимошенко, народний депутат України Микола ТОМЕНКО переконаний, якщо нинійшній заступник керівника Секретаріату Президента Арсен ЯЦЕНЮК очолить партію «Народний Союз «Наша Україна», це буде „не дотриманням традицій внутрішньопартійної демократії”.

Про це М.ТОМЕНКО сказав у Чернівцях в інтерв’ю агентству УНІАН.

„Я згадую історію кучмістських часів, де ми всі – в тому числі Віктор ЮЩЕНКО – радикально критикували партійне будівництво. Коли в кабінеті Леоніда КУЧМИ радились, кого призначати керівниками певних партій. Тому я дуже шаную професіоналізм Арсена ЯЦЕНЮКА, але не думаю, що правильно з точки зору демократичних цінностей і традицій, партії, порадившись у кабінеті президента, пропонувати, що ЯЦЕНЮК буде новим лідером партії”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

При цьому він підкреслив, що це буде у „кращих традиціях кучмівських часів”.

„Сидіти і думати у кабінеті Президента – хто міг би очолити партію, а потім членам партії сказати: „Знаєте, ми купу часу потратили і знайшли класного пацана. Він, щоправда, у нашій партії ще не працював жодного дня, але він буде вас очолювати”. Думаю, що це велика помилка Президента”, - додав М.ТОМЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чим закінчиться тритижнева пауза в роботі з’їзду НСНУ, М.ТОМЕНКО відповів: „Закінчиться четвертим тижнем”.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня на з`їзді партії «Народний Союз Наша Україна» почесний голова партії, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про кризу в НСНУ і закликав з`їзд партії дати об`єктивну і жорстку оцінку керівництву партії і поновити його склад. Після цього в роботі з`їзду була оголошена перерва на три тижні.