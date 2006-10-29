У разі відставки міністрів-нашоукраїнців заміни буде зроблено негайно

У разі відставки міністрів - членів “Нашої України” заміни буде зроблено негайно і стабільність роботи Кабінету міністрів буде забезпечено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Луганську заявив голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.

Він зауважив, що завтра координаційна рада парламентської коаліції розглядатиме питання щодо остаточної позиції “Нашої України”.

О.МОРОЗ повідомив також, що наступного тижня парламент розгляне 5-6 законопроектів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що "Наша Україна" переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

19 жовтня міністри від "Нашої України" - Юрій ПОЛЯЧЕНКО, Юрій ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Ігор ЛІХОВИЙ зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.

У понеділок, 30 жовтня, Верховна Рада на Погоджувальній раді вирішить, чи відправляти 31 жовтня у відставку цих 4 міністрів.