У разі відставки міністрів-нашоукраїнців заміни буде зроблено негайно
Про це заявив Мороз
У разі відставки міністрів - членів “Нашої України” заміни буде зроблено негайно і стабільність роботи Кабінету міністрів буде забезпечено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Луганську заявив голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.
Він зауважив, що завтра координаційна рада парламентської коаліції розглядатиме питання щодо остаточної позиції “Нашої України”.
О.МОРОЗ повідомив також, що наступного тижня парламент розгляне 5-6 законопроектів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що "Наша Україна" переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.
19 жовтня міністри від "Нашої України" - Юрій ПОЛЯЧЕНКО, Юрій ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Ігор ЛІХОВИЙ зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.
У понеділок, 30 жовтня, Верховна Рада на Погоджувальній раді вирішить, чи відправляти 31 жовтня у відставку цих 4 міністрів.