Фірташ через борги передасть окупаційній владі Криму базу відпочинку, де проводять кремлівський форум - ЗМІ

Український олігарх Дмитро Фірташ віддасть окупаційної влади Криму базу відпочинку "Хвиля", де з 2014 року проводиться кремлівський молодіжний форум "Таврида".

Про це повідмляє РБК з посиланням на високопоставленого федерального чиновника.

Також цю інформацію підтвердило джерело в "уряді" Криму і співрозмовник, близький до керівництва заводу Фірташа "Кримський титан" (цьому заводу належить база відпочинку).

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За словами одного з співрозмовника видання, у підприємства Фірташа серйозні борги перед бюджетом окупаційної адміністрації Криму. Перехід бази відпочинку у власність місцевих "влади" може стати способом врегулювання боргів.

Зараз базу відпочинку "Хвиля", розташовану на Бакальській косі Криму, майже на все літо орендують під молодіжний табір "Таврида", організацією якого займається "Росмолодь" під кураторством внутрішньополітичного блоку Кремля. Минулого і цього року цей форум відвідував президент РФ Володимир Путін.

Перехід "Хвилі" у власність окупаційних кримських "влади" дозволить організувати там табір на цілорічної основі.