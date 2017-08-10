Путін зібрався в окупований Крим, планує зустрітися зі своїми байкерами

З 18 по 20 серпня президент РФ Владимир Путін здійснить поїздку в окупований Крим. У поїздці Путін поспілкується з учасниками молодіжного табору «Таврида», який відвідував і в минулому році, пише РБК.

24 червня цього року Путін вже був в окупованому Криму — відвідував дитячий табір «Артек». Обговорюється також, що Путін відвідає міжнародний фестиваль «Опера в Херсонесі» у севастопольському музеї-заповіднику, а також байк-шоу «Нічних вовків» і поспілкується з учасниками. Байк-шоу проходить в Севастополі щорічно, в цей раз воно відбудеться 18-19 серпня.

Росія анексувала Крим і Севастополь після незаконного референдуму 16 березня 2014 року.