Путін і Тимошенко обговорили нові строки міждержавних консультацій

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін і глава українського уряду Юлія Тимошенко в телефонній розмові обговорили можливі нові терміни проведення міждержавних консультацій на рівні голів урядів двох країн, повідомив прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро Пєсков журналістам.

"У розмові обговорювалися різні питання торговельно-економічної співпраці Росії і України, підсумки зустрічі міністрів енергетики двох країн, що відбулася днями, а також можливі нові терміни проведення відкладених раніше міждержавних консультацій на рівні голів уряду двох країн", - сказав Пєсков.