Оскільки НАТО Україні не світить, доведеться збільшити армію

З огляду на нові геополітичні умови та недофінансування потреб оборони необхідно припинити скорочення Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління Центру воєнної політики та політики безпеки генерал-лейтенант запасу Євген ШЕЛЕСТ на брифінгу у Києві.

“Новітні геополітичні умови, коли питання членства України в НАТО відкладається мінімум до того часу, доки українське суспільство переважною більшістю не підтримуватиме вступ до Альянсу, та враховуючи, що Україна не є членом інших військових блоків та союзів, вимагають перегляду раніше прийнятих рішень щодо структури та чисельності Збройних сил України й припинення їх подальшого скорочення”, - вважає Є.ШЕЛЕСТ.

Він пояснив, що державною програмою при переході на професійну контрактну армію передбачалося скоротити її чисельність відповідно до світових стандартів за рахунок передачі деяких функцій медичних установ, квартирно-експлуатаційних служб відповідним цивільним структурам.

“На це потрібні кошти, які передбачені Державною програмою розвитку Збройних сил, але не передбачаються бюджетом з року в рік. Вони просто не виділяються”, - зазначив Є.ШЕЛЕСТ.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Кабінет міністрів на засіданні схвалив законопроект «Про чисельність Збройних сил України на 2009 рік», відповідно до якого чисельність армії станом на 31 грудня 2009 року має становити 191 тис. чоловік, зокрема 148 тис. – військовослужбовців.

«Міністерство оборони пропонувало збільшити чисельність Збройних сил з тим, щоб у 2009 році вона становила 200 тис., зокрема 150 тис. військовослужбовців, у 2010 році – 212 тис., зокрема 162 тис. військовослужбовців і в 2011 році зберегти чисельність 2010 року», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр уточнив, що нарощування чисельності Збройних сил необхідне для посилення бойового потенціалу армії.