Президент хоче бути більш активним у призначенні прем’єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Верховній Раді надати йому право представляти кандидатуру прем’єр-міністра в сесійній залі перед призначенням.

Відповідний законопроект “Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади”, зареєстрований 27 жовтня №2325-1, міститься на офіційному сайті Верховної Ради України.

Положення про представлення кандидатури прем’єра Президентом міститься у пункті 7 статті 9 законопроекту.

Крім того, пункт 6 цієї ж статті передбачає, що кандидат на посаду прем’єра зобов’язаний на вимогу парламентських фракцій зустрітися з ними та відповісти на їхні запитання.

Президент також пропонує законодавчо закріпити за ним право відхиляти запропоновану парламентською коаліцією кандидатуру на посаду прем’єр-міністра у разі порушення вимог Конституції та закону про уряд щодо внесення кандидатури прем’єра, або невідповідності цієї кандидатури вимогам до членів уряду.

Законопроектом Президент пропонує встановити такі вимоги до членів уряду: наявність права голосу, вища освіта, володіння державною мовою, відсутність непогашених судимостей за вчинення навмисного злочину. Крім того, Президент пропонує встановити, що члени уряду не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у ВР був зареєстрований урядовий проект закону “Про Кабінет Міністрів України”. В урядовому законопроекті немає положення про те, що кандидата на посаду прем’єра має представляти Президент. Крім того, в урядовому законопроекті не виписана можливість відхилення Президентом кандидатури на посаду прем’єра. Що ж до зустрічі з парламентськими фракціями, то урядовий законопроект пропонує лише надати право фракціям зустрітися з кандидатом перед розглядом його кандидатури в сесійній залі.

У своєму законопроекті Президент України Віктор ЮЩЕНКО також пропонує Верховній Раді зобов’язати прем’єр-міністра вносити кандидатури на урядові посади виключно списком.

При цьому Президент пропонує законодавчо закріпити, що внесення кандидатур на посади членів уряду має відбуватися не пізніше, ніж на 15-й день після обрання парламентом прем’єр-міністра.

Крім того, Президент вважає за необхідне разом з кандидатурами вносити відомості про їхній фах, освіту, партійність, трудову діяльність, найістотніші факти біографії, входження до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, судимість кандидата, а також про майновий стан, зобов’язання фінансового характеру та доходи кандидата та членів його сім`ї. Всі відомості повинні бути власноруч підписані відповідним кандидатом на посаду члена Кабінету Міністрів України.

Президент також пропонує закріпити, що у разі відхилення Верховною Радою кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів нове подання щодо кандидатури для призначення на зазначену посаду вноситься у семиденний строк.

Як повідомляв УНІАН, в урядовому проекті закону “Про Кабінет Міністрів України” передбачається право прем’єра вносити кандидатури на посади членів уряду як списком, так і окремо. Крім того, в урядовому законопроекті передбачається, що кандидатури на посади членів уряду, крім міністра оборони та міністра закордонних справ, пропонуються прем’єру парламентськими фракціями, що входять до складу коаліції.

В урядовому законопроекті також не встановлено термінів щодо подання кандидатур на посади членів уряду.