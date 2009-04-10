Тимошенко і Путін мали телефонну розмову
10:32, 10 квітня 2009Політика
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Домовлялися про зустріч
Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН і глава українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО в телефонній розмові обговорили можливі нові терміни проведення міждержавних консультацій на рівні глав урядів двох країн.
Про це повідомив прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ сьогодні журналістам, передає РІА «Новости».
"У ході розмови обговорювалися різні питання торгово-економічної співпраці Росії та України, підсумки зустрічі міністрів енергетики двох країн, що відбулася днями, а також можливі нові терміни проведення відкладених раніше міждержавних консультацій на рівні глав урядів двох країн", - сказав Д.ПЄСКОВ.
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