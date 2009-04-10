Ющенко вмовлятиме МВФ у «Борисполі»
10:37, 10 квітня 2009Політика
1460 0
Щойно Президент прилетить з Азербайджану
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні після завершення офіційного візиту до Азербайджанської Республіки орієнтовно о 17.00 проведе в аеропорту «Бориспіль» зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ 8 квітня прилетіла до Києва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter