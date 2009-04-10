Ющенко вмовлятиме МВФ у «Борисполі»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні після завершення офіційного візиту до Азербайджанської Республіки орієнтовно о 17.00 проведе в аеропорту «Бориспіль» зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ 8 квітня прилетіла до Києва.