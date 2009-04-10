Азаров каже, що Тимошенко намагається відвести очі МВФ

Член парламентської фракції Партії регіонів Верховній Раді, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ критикує позицію Кабінету міністрів щодо реалізації антикризової програми без внесення змін до державного бюджету.

«Україна існує практично без бюджету, без антикризової програми і з недієздатним урядом», - говориться в коментарі М.АЗАРОВА, переданому агентству УНІАН прес-службою народного депутата.

Згідно з інформацією М.АЗАРОВА, уряд Юлії ТИМОШЕНКО не має наміру подавати для розгляду у Верховній Раді проект змін державного бюджету разом із так званою антикризовою програмою.

«Міністерство економіки не працює над переглядом макроекономічних показників, а в Міністерстві фінансів, відповідно, ніхто не працює над підготовкою реалістичних змін до бюджету. Тобто, триває існування за принципом «може крива вивезе», - вважає М.АЗАРОВ.

Він переконаний, що розглядати будь-які програми уряду без того, щоб їм відповідали зміни до бюджету, що визначають ресурси для виконання таких програм, – абсолютно безглуздо.

М.АЗАРОВ вважає, що за підсумками розвитку соціально-економічної ситуації в першому кварталі 2009 року «Україна стала зоною економічного лиха».

«На жаль, песимістичний прогноз Світового банку про падіння ВВП на 9% і щодо витка інфляції до 16,4%, а на мій погляд, більш як 25%, цілком реальний», - констатував депутат.

Також М.АЗАРОВ прогнозує, «що в другому півріччі країна зіткнеться з повномасштабною бюджетною кризою, у багато разів важчою, оскільки уряд з початку року розбазарив всі мізерні ресурси, вліз в астрономічні внутрішні і зовнішні борги, загнав економіку в глибоку тінь».

«Те, що уряд ТИМОШЕНКО видає за «антикризовий план» - не що інше як хаотичний набір побажань, намірів, покликаних відвести очі Міжнародному валютному фонду. В урядовій «програмі» немає чесного аналізу ситуації, немає правдивих сигналів економіці», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, програма не вирішує жодної з проблем, що реально загострюються: зайнятості, соціального захисту, підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, пенсії, припинення падіння цілих галузей економіки, зміцнення гривні, наведення ладу в банківській системі.