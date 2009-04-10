Чи буде Мартиненко у Нашій Україні - залежить від Ющенка

Керівник фракції НУ-НС у Верховній Раді Микола МАРТИНЕНКО заявляє, що має намір визначитися зі своїм подальшим членством у партії «Народний Союз Наша Україна» після проведення з`їзду цієї політичної сили.

Про це М.МАРТИНЕНКО заявив в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№ 61 від 10 квітня 2009 року).

“Ми чекаємо на з`їзд партії. Все залежатиме від того, яким шляхом піде «Наша Україна». Якщо Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) остаточно перетворить її на товариство з обмеженою відповідальністю і особисту власність, то свого майбутнього я тут не бачу. Якщо він відпустить партію у вільне плавання, і вона сама визначиться, куди йти і кого обирати головою, я підтримуватиму «Нашу Україну», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ 12 березня заявив, що найближчий з`їзд партії «Народний Союз Наша Україна» ухвалюватиме рішення про позбавлення народного депутата, керівника Київської міської організації НСНУ Миколи МАРТИНЕНКА депутатського мандата.

“Наскільки мені відомо, статут партії чітко передбачає, що ані М.МАРТИНЕНКО, ані інші партійні бонзи не вирішують стратегічні питання партійного розвитку. Є найвищий орган - з`їзд партії, який вже сказав, і за необхідності знову скаже своє слово”, - зазначив заступник глави Секретаріату.

“Компетенція ж місцевого партійного керівника - перебудовувати рівень підтримки політичної сили на відповідній території. З цим питанням у М.МАРТИНЕНКА як голови Київської організації НСНУ впродовж останніх чотирьох років повний провал - достатньо пригадати 2-процентний результат НСНУ на останніх виборах до Київської міської ради, що у 8 разів менше, ніж партія набрала в Києві на дострокових парламентських виборах 2007 року. Кожен відповідальний керівник після такого програшу мав би добровільно подати у відставку”, - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.