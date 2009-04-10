Герман пропонує Тимошенко керуватися рішеннями Януковича

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повинна активніше використовувати у роботі досвід опозиційного уряду.

“Уряд Ю.ТИМОШЕНКО взяв добрий приклад з опозиційного уряду Віктора ЯНУКОВИЧА і теж почав практикувати виїзні засідання уряду в регіонах України”, - йдеться у коментарі Г.ГЕРМАН, переданому агентству УНІАН прес-службою Партії регіонів.

Народний депутат вважає, що “це є позитивний сигнал, який свідчить про те, що діючий уряд прагне вчитися в уряду опозиційного”.

“Добре було б, якби уряд Ю.ТИМОШЕНКО також керувався у своїй роботі не лише формами, а й рішеннями уряду В.ЯНУКОВИЧА”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровську, де проводить виїзне засідання Кабінету міністрів з питання розвитку космічної галузі в нових економічних умовах.