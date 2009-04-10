На Банковій сумніваються, що Тимошенко тямить в економіці

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ називає популізмом заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про можливість виплат компенсацій вкладів Ощадбанку після президентських виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. (9 квітня Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла після президентських виборів поновити виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР – УНІАН).

“Навіть перед загрозою важких економічних та соціальних наслідків ТИМОШЕНКО не може припинити свій популізм”, - заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ

За його словами, прем`єр і далі намагається гіпнотизувати громадян яскравими картинками про пожвавлення економіки, змусивши Держкомстат приховувати реальні статистичні показники.

Заступник глави Секретаріату наголосив, що усі антикризові заходи Ю.ТИМОШЕНКО обмежуються переліком вимог МВФ, “однак цей кредит призначений лише для гасіння пожежі економічної кризи, тоді як відбудовувати поруйновану недолугими діями будівлю вітчизняної економіки повинен саме уряд”.

«З одного боку, прем`єр-міністр навмисно створює завищені очікування стосовно кредиту МВФ. З іншого - свідомо «спускає на гальмах» виконання зобов`язань по кредитній угоді, бо практично кожен пункт, під яким поставила свій підпис прем‘єр, вимагає ухвалення урядом чи коаліцією непопулярних рішень. Ймовірно, таким чином Ю.ТИМОШЕНКО у черговий раз готується перекласти свою провину на когось, як ми вже бачили не один раз», - зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Експерти запитують, як може МВФ виділити гроші, якщо очільник уряду неприкрито планує використати цей ресурс на оплату популістських передвиборчих обіцянок? Їх черговість ми пам`ятаємо ще з 2007 року - наступним буде скасування призову та миттєвий перехід до контрактної армії. Не згадуючи при цьому про те, що уряд не фінансує не лише поточні потреби армії, а навіть не виплачує зарплату українським миротворцям з коштів, які вже надійшли до України від ООН», - зауважив заступник глави Секретаріату.

А.КИСЛИНСЬКИЙ нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО очолює уряд вже майже 500 днів, але її антикризові виступи, зокрема вчорашній на аграрну тему, свідчать, що “вона не розуміє або не хоче розуміти елементарних економічних законів. Прості селяни і фермери, впевнений, бралися за голову, коли чули вчорашні заяви прем`єр-міністра, яка забула, що торік запровадила імпорт дешевого м`яса в Україну і тим самим майже знищила вітчизняного м‘ясовиробника”.

«Кожна українська сім‘я відчула економічну кризу уже півроку тому. А що ж зробив уряд? За останніх 5 місяців Кабмін вніс до Верховної Ради лише 10 законопроектів щодо подолання економічних проблем, з них ВР, у якій нібито є урядова коаліція з 226 голосами, ухвалила лише два», - підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

На його переконання, співпраця і єдність усіх гілок влади полягає у щоденній кропіткій роботі з подолання кризи, а не вимірюється кількістю піар-повідомлень, “поданих на десерт іноземним експертам, чи пилом, пущеним в очі нашим партнерам з МВФ”.

«На жаль, заклик Президента відмовитися від ведення виборчої кампанії до її офіційного початку, а спрямувати свої сили та енергію на полегшення життя громадян в умовах складної економічної ситуації залишився поза увагою прем`єр-міністра. Але цей факт, на мою думку, робить зрозумілими її справжній інтерес та пріоритети», - заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.