Тимошенко після зустрічі з Путіним поїде до Польщі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує відвідати Польщу 29-30 квітня.

Про це повідомили УНІАН в Посольстві України у Варшаві.

В посольстві відзначили, що остаточна програма візиту українського прем’єра узгоджується.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Польщу в першій декаді квітня.

Сьогодні прем`єр заявила, що планує зустрітися з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у третій декаді квітня.