Тимошенко після зустрічі з Путіним поїде до Польщі
16:06, 10 квітня 2009Політика
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Програма візиту узгоджується
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує відвідати Польщу 29-30 квітня.
Про це повідомили УНІАН в Посольстві України у Варшаві.
В посольстві відзначили, що остаточна програма візиту українського прем’єра узгоджується.
Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Польщу в першій декаді квітня.
Сьогодні прем`єр заявила, що планує зустрітися з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у третій декаді квітня.
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