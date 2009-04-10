Томенко: чи є життя після кредиту МВФ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада та опозиція мають оприлюднити, які дії будуть вживатися для подолання кризи після отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

«Україна нарешті повинна почути відповідь, чи є життя після отримання кредиту Міжнародного валютного фонду», - сказав заступник голови ВР.

За словами М.ТОМЕНКА, складається враження, що весь інтелектуальний переговорний потенціал української влади спрямований на отримання чергового траншу кредиту МВФ.

Віце-спікер висловив переконання, що переговори - це «важливе тактичне завдання у боротьбі з фінансово-економічною кризою, але пора вже дати відповідь на запитання, які будуть дії влади та опозиції після отримання наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду».

М.ТОМЕНКО наголосив, що не лише Програма діяльності уряду, а й стратегія дій Президента України, Верховної Ради та опозиції по виходу з кризи повинні бути формалізовані протягом наступного пленарного тижня.