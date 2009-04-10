Дострокові вибори Президента і ВР можливі з різницею в часі?

Народний депутат України, лідер партії “Єдиний центр» Ігор КРІЛЬ вважає, що дочасні президентські та парламентські вибори можна було б розвести у часі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, він сказав: «Дочасні президентські та парламентські вибори можна було б розвести в часі. Для цього потрібні домовленості основних політичних гравців, і на цій основі визначити юридичні кроки, які забезпечать виборчий процес».

У цьому контексті І.КРІЛЬ пригадав досвід Франції, коли політики, подолавши владні амбіції, не побоялися реформ, які стали поштовхом до повного оновлення їхньої країни. «У 1958 Франція в умовах загрози військового перевороту, розрухи в економіці, політичної кризи всього за півроку змінює Конституцію, виборчу систему, проводить парламентські та президентські вибори, і в країні все стає спокійно», - наголосив І.КРІЛЬ.