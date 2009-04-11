Учасники мітингу в Сімферополі вимагали об'єднання України з РФ і Білоруссю

Прихильники Комуністичної партії України і партії «Союз лівих сил» сьогодні на мітингу в Сімферополі вимагали створення союзу України з Російською Федерацією і Білоруссю і захисту конституційних повноважень Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, в акції, що проходила на центральній площі міста, взяли участь близько тисячі чоловік, за даними організаторів – п`ять тисяч.

Люди вийшли на мітинг з прапорами КПУ, СЛС, Блоку Грача «За новий Крим» і транспарантами: «Ні - антиконституційним діям Ющенка!», «Руки геть від Конституції Криму!», «З Росією – навіки!».

Центральна влада України «грубо зневажає» конституційні повноваження автономії, тому потрібно стати на їх захист, заявив лідер кримських комуністів, народний депутат Леонід ГРАЧ. Він також сказав про необхідність розпочати боротьбу за створення союзу РФ, України і Білорусі. «Треба розпочати активну боротьбу за те, щоб створити союзну державу», – заявив комуніст.

Лідер СЛС Василь ВОЛГА наголосив на необхідності створення «великої кількості судових прецедентів», в яких використовуватиметься текст Конституції Криму. «Коли буде напрацьована прецедентна подушка, то це спростить роботу із захисту Автономної Республіки Крим», - сказав В.ВОЛГА.

Учасники акції заявили про збір понад 1,5 млн. підписів під вимогою Всекримського віче про захист конституційних прав автономії (в АРК проживають 1,9 млн. чоловік).

Мітингувальники зажадали від Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, голови парламенту Володимира ЛИТВИНА і генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА забезпечити «негайне виконання» Конституції Криму.

«Ми звертаємося до Ради Європи, ОБСЄ, ПАРЄ, керівництва країн «Великої вісімки» з проханням підтримати наші законні вимоги і вплинути на владу України, зажадавши від них відновлення законності і беззаперечної реалізації конституційних повноважень Автономної Республіки Крим», – наголошується в ухваленому на мітингу зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Всекримськоє віче висунуло до вищого керівництва країни вимогу забезпечити реалізацію основних положень кримської Конституції, що є невід`ємною частиною українського законодавства.