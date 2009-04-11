Невизначеність у політиці НАТО може піти на користь Україні

Політична невизначеність в НАТО і слабкість України можуть створити зручний фон для вступу України до блоку.

Таку думку в статті для «Дзеркала тижня» висловив відомий британський аналітик, керівник програм з питань Росії і Євразії лондонського Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс ШЕРР.

«Деякі найвідданіші друзі України починають думати про неможливе: що, незважаючи на нездатність України йти вперед, наближаючись до стандартів НАТО, сьогодні настав той найбільш зручний, але короткий момент, коли годилося б розглянути її заявку на вступ», - вважає Д.ШЕРР.

«У цей зручний момент позитивну роль можуть відіграти слабкості України і сумніви Росії, посилені впливом на ситуацію світової фінансової кризи», - уточнив він.

При цьому, на думку експерта, відносно зручний момент для подачі Україною заявки на членство в блоці не буде дуже тривалим.

«Цей момент потрібно використовувати з максимальною користю, тому що, як показує історія, такі паузи зазвичай тривають недовго», - підкреслив він.

Експерт вважає, що перед НАТО в даний момент постав цілий ряд взаємозв’язаних проблем, зокрема, консолідації і збереження єдності за умови подальшого розвитку.

«Сьогодні головне завдання НАТО - консолідація і відновлення єдності та колишньої потуги. Якщо альянс хоче досягти цієї мети, він не може дозволити собі відступити, і водночас не наважується зробити крок уперед», - переконаний Д.ШЕРР.

На його думку, позитивним для України чинником є також готовність Європейського союзу більш системно підходити до власної безпеки і вибудовування взаємин з Україною.

«Євросоюз повинен стратегічно підходити до питання своїх відносин з Україною, як і до питань власної безпеки. Як випливає з недавно укладеної між Україною і ЄС рамкової угоди з модернізації української газотранспортної системи, ЄС нарешті, почав це робити», - констатував експерт.