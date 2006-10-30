Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що закон про опозицію має сприяти підвищенню ефективності влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Ми будемо підтримувати законопроект про опозицію, якщо він сприятиме підвищенню ефективності влади», - сказав прем’єр.

Говорячи про запропонований до розгляду у парламенті на цьому пленарному тижні законопроекту про опозицію, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що цей законопроект не розроблявся урядом і не проходив експертизу в уряді. «На наш погляд, цей законопроект уряд повинен обов’язково отримати перед тим, як він розглядатиметься в парламенті», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні на Погоджувальній раді парламенту повідомив, що ВР у п’ятницю, 3 листопада, розглядатиме законопроект про опозиційну діяльність.