Екс-заступник прокурора Одеської області осів у Москві і став членом партії Путіна

Колишній заступник прокурора Одеської області Денис Черних, якого вважають причетним до роботи так званого офісу Пшонки в Одесі, після люстрації переїхав жити в Російську Федерацію. Про це видання 368.media дізналося з даних сайту політичної партії «Единая Россия».

Навесні 2014 року повідомлялося, що за Януковича в країні працювали дві Генеральні прокуратури: офіційна і тіньова. Першою керував генпрокурор Віктор Пшонка, другою – його син нардеп Артем. В Одеській області пост отримав заступник прокурора регіону Денис Черних. Завдяки особистому знайомству з Артемом Пшонкою, молодий «надзорник» зробив різкий кар'єрний зліт, за 10 років пройшовши шлях від слідчого до заступника прокурора області.

Читайте такожРада відмовилася звертатися до РНБО щодо санкцій проти Януковича і КоКорупційну діяльність Черних не перервав навіть Євромайдан. Він встиг влаштуватися в ГПУ на посаду начальника відділу з підтримання законів при проведенні досудового розслідування. Тут він намагався пересидіти люстрацію, але не вийшло. Черних подав позов в суд, але у органах не відновився.

Після цього сліди «надзорника» загубилися. Проте вже в цьому році він з'явився в Москві - в партії «Единая Россия». У березні цього року політрада відділення партії Таганського району Центрального адміністративного округу Москви обрала Черних членом оргкомітету з вибору кандидатів від «Единой России» в депутати муніципального округу Таганський. В рішенні вказувалося, що екс-прокурор є секретарем первинного відділення №16 і керівником координаційної ради прихильників Таганського району. Проект «прихильників», за версією партії, це інструмент громадського позапартійного контролю.

На офіційному сайті руху прямо зазначено, що їхнім членом може стати тільки громадянин РФ. Тому видання припускає, що Чорних вже отримав громадянство цієї країни.