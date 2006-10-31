Завтра ”помаранчевих” міністрів відправлять у відставку?

Завтра на розгляд Верховної Ради України буде винесено питання щодо відставки міністрів, які були обрані до уряду за квотою фракції «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, коаліція підтримає рішення про відставку міністрів. Вона зауважила, що не може далі тривати ситуація, коли «міністри і не працюють, і не відповідають, але займають посади».

«Коаліція не може дозволити собі робити все, щоб уряд був послаблений через певні позиції певних міністрів», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

На запитання, чи можливо, що розгляд цього питання буде відкладено, якщо «Наша Україна» розпочне переговори про створення широкої коаліції, Р.БОГАТИРЬОВА відповіла, що відставка все одно буде, оскільки «за ніч нічого не відбудеться».

За її словами, «Наша Україна» не готова сьогодні навіть «ідеологічно сформулювати, що вона хотіла б бачити». «Вони в розпачі і не знають, куди навіть будуть далі рухатися самі», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Анатолій МАТВІЄНКО (“Наша Україна”) підтвердив, що сьогодні комітет задовільнив прохання міністрів про відставку. За його словами, у такій ситуації це питання може бути винесене на розгляд Верховної Ради України. Він зауважив, що сьогодні було терміново зібрано о 9-й годині засідання комітету з цього питання.

Як заявив А.МАТВІЄНКО, «відбувається гра»: з одного боку, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє те, що буде вести переговори із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з даного питання, а з іншого - «його фракція педалює розгляд цього питання».

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що "Наша Україна" переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

19 жовтня міністри від "Нашої України" - Юрій ПОЛЯЧЕНКО, Юрій ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Ігор ЛІХОВИЙ зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.