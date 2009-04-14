МВФ побачить, чи давати кредит з урахуванням нових умов в Україні

Міжнародний валютний фонд ухвалюватиме рішення щодо другого траншу кредиту, виходячи з нових політичних умов в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів після завершення позачергового засідання уряду.

«Ми маємо приймати рішення в тих політичних обставинах і умовах, які ми маємо на сьогодні», - сказала Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Голова місії МВФ нагадала, що напередодні, під час зустрічі у Президента України Віктора ЮЩЕНКА за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА та представників міжнародних фінансових організацій, всі сторони погодились з необхідністю ухвалення урядових антикризових законопроектів.

«Вчора на зустрічі у Президента та під його головуванням було досягнуто погодження між усіма сторонами», - повідомила вона.

Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ також додала, що програму співпраці України з МВФ підписуватимуть Президент України В.ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ та голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Наскільки я розумію, всі ці люди в цілому погоджуються з тими умовами, про які ми домовилися», - відзначила Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні на ранковому засіданні не внесла до порядку денного три антикризових закони, необхідні для отримання чергового траншу кредиту МВФ.

Між тим прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабмін сьогодні на позачерговому засіданні “знайшов правові можливості постановами уряду врегулювати всі питання, які стосуються збалансування бюджетів Пенсійного фонду та НАК «Нафтогаз України». “Ми більше не будемо подавати в парламент аналогічні законопроекти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.