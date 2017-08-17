Адвокат Мішечек більше не хоче захищати Януковича у суді

Сьогоднішнє засідання Оболонського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді розпочалося з того, що його адвокат Віталій Мешечек подав клопотання про самовідвід.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат зазначив, що провадження є досить складним.

Також Мешечек додав, що не має помічників, оскільки вони не передбачені у випадках з наданням безоплатної правової допомоги, а він один не може забезпечити якісний захист своєму клієнту.

Судді пішли до кімнати для нарад для винесення рішення за клопотанням Мешечка.

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Своєю чергою прокурори виступили проти задоволення цього клопотання, оскільки, на їхню думку, Мешечек, коли ознайомлювався з матеріалами справи, заявив, що захищатиме екс-президента.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко заявили про вихід із судового процесу у справі про держзраду Януковича.

Після цього суд постановив призначити екс-президенту адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги.

Мешечка було призначено адвокатом Януковича 7 липня.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.