США та європейські союзники продовжать тиснути на РФ для виконання Кремлем Мінських угод - Меттіс

Секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони) Джеймс Меттіс наголошує, що його країна та європейські союзники продовжать чинити тиск на Російську Федерацію з метою виконання Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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"США та наші союзники продовжать чинити тиск на Росію для виконання її Мінських зобов'язань, і наші санкції залишатимуться в силі до того часу, доки Росія повністю не припинить свої дії, які призвели до запровадження санкцій", - заявив Меттіс.

Як повідомляв УНІАН раніше, секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони) Джеймс Меттіс наголошує, що США не визнають захоплення Росією Криму.

"Пане президенте, це честь стояти з вами поруч на ваш День Незалежності. Я не маю сумнівів, що Сполучені Штати також стоять поруч з Україною в усіх питаннях, підтримують вас перед обличчям загроз суверенітету і територіальній цілісності, і (загроз) міжнародному праву та міжнародному порядку у цілому", - заявив Меттіс.