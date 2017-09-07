Порошенко застеріг нардепів від спроби змінити закони, ухвалені для отримання безвізу з ЄС

Президент Петро Порошенко застеріг Верховну Раду України від спроби змінити закони, ухвалені для отримання безвізового режиму з Євросоюзом.

Читайте такожБезвіз не привів до значного збільшення потоку українських туристів – експертЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час щорічного послання до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни, виступаючи у ВР.

«Хочу застерегти окремих народних обранців від намірів ревізувати ті закони, які стали основою для ухвалення нашими партнерами рішення про надання безвізового режиму. Чи то спроби скасувати або зробити непублічним електронне декларування, чи то намагання підчистити антидискримінаційні поправки до Трудового кодексу, чи то зменшення повноважень НАБУ або НАЗК», - наголосив Порошенко і додав: «Чи будь-що інше, що ставитиме під загрозу безвіз як одне із наших досягнень. Без вагань ветуватиму такі ініціативи».