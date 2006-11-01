Регіони звинувачують Гриценка в ”дерибані” майна армії

Народний депутат з фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ вимагає цього пленарного тижня заслухати звіт міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА про ситуацію з приватизацією майна в Збройних Силах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КИСЕЛЬОВ сказав сьогодні, виступаючи з парламентської трибуни.

За його словами, громадськість Севастополя, Балаклави, Феодосії стурбовані ситуацією, що склалася з майном в Збройних Силах: «з дерибаном майна в Збройних Силах - йдеться про Ялтинський військовий санаторій і т.д.».

Тому С.КИСЕЛЬОВ вніс пропозицію цього тижня заслухати звіт А.ГРИЦЕНКА, розібратись з цими питаннями і, в тому числі, щодо купівлі майна Міноборони. «А головне - чому в українській армії немає порядку і чому в мирний час в армії гинуть наші діти», - підкреслив народний депутат.

З такою ж вимогою виступила й інший член фракції Партії регіонів Людмила КИРИЧЕНКО. З трибуни парламенту вона закликала генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА в найстисліші терміни провести перевірку дотримання вимог законодавства при відчуженні об’єктів Міністерства оборони. За її словами, сьогодні відбувається «масове відчуження майна Міністерства оборони поза всякими законами і контролем з боку держави і суспільства». Л.КИРИЧЕНКО заявила, що особливо ця тенденція отримала поширення в останні два роки .

За словами Л.КИРИЧЕНКО, в неї є інформація, що в Міністерстві оборони «розроблені різні схеми розпродажу майна». Вона зазначила, що йдеться про домобудівні комбінати, санаторії, ремонтні заводи, які переходять в приватні руки «шляхом фіктивного банкротства, зі списанням майна».

Л.КИРИЧЕНКО навела ряд прикладів і, зокрема, заявила, що в Балаклаві в приватні руки перейшов ремонтний завод. Також, за її словами, «за особистою вказівкою міністра оборони України було розпродано 80% військового санаторію «Ялтинський»». Депутат вважає, що в Міністерстві оборони задіяна схема щодо «списання майна, а потім його продаж за безцінь».